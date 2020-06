Scaduti i termini per il riscatto fissato a 29 milioni, il Lipsia sta cercando altre vie per confermare Schick

Autore di dieci gol e tre assist stagionali, Patrik Schick ha più volte dichiarato di voler restare al Lipsia, ma il club tedesco ha deciso di far scadere i termini per il riscatto a 29 milioni di euro, per tentare di ottenere condizioni più vantaggiose. Già durante lo stop del campionato, il club della Red Bull aveva tentato di strappare un prezzo inferiore ai 25 milioni, ma quella dello sconto non è stata l’unica strategia cercata dai tedeschi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, scaduto il diritto del Lipsia su Schick

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Kluivert-Mkhitaryan: la trattativa va avanti

Calciomercato Roma, il Lipsia ha proposto Forsberg per Schick

Secondo le informazioni in possesso di ‘Asromalive.it‘, infatti, negli ultimi giorni la dirigenza del Lipsia ha provato ad avviare un discorso diverso, proponendo l’inserimento di contropartite tecniche nella trattativa. Il nome fatto è stato quello di Emil Forsberg, finito in basso nelle gerarchie di Nagelsmann e pronto a valutare un addio al termine della stagione. Seguito con interesse dai giallorossi negli anni scorsi, il fantasista svedese non stuzzica particolarmente in questo momento il club capitolino che, in ogni caso, preferirebbe monetizzare con la cessione di Schick.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!