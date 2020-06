NOTIZIE AS ROMA SCONTRO PALLOTTA PETRACHI – Se da una parte la squadra è completamente concentrata per la sfida di mercoledì prossimo contro la Sampdoria, che sancirà il ritorno in campo ufficiale anche per i giallorossi, visto che i blucerchiati di Claudio Ranieri esordiranno domenica contro l’Inter, dall’altra la società è impegnata nel risolvere la situazione legata a Gianluca Petrachi, sospeso dal club capitolino.

Scontro totale Petrachi-Roma

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘Il Mesaggero’, dalla sospesione allo scontro totale è un attimo e questa è purtroppo la strada che la società potrebbe percorrere. Infatti lunedì scorso il presidente Pallotta avrebbe già fatto recapitare una buonuscita al direttore sportivo, quest’ultimo però non ha preso in seria considerazioni l’ipotesi, anzi adesso è pronto a portare la questione in tribunale.

Petrachi pensa di far causa alla Roma

Nonostante l’ex diesse del Torino abbia avuto la possibilità di scusarsi con il numero uno della Roma, a seguito del messaggio offensivo inviatogli, ha deciso di non chiedere queste scuse. Scelta che ha portato poi alla sospesione dal suo ruolo. Adesso dunque Petrachi avrebbe l’intenzione di portare la società capitolina in tribunale con una causa per mobbing.

