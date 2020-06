Fienga: “Il progetto Roma non prevede ridimensionamenti”

Sarà Guido Fienga a dover guidare il settore sportivo della Roma dopo che il club ha disposto la sospensione di Gianluca Petrachi dal ruolo di direttore sportivo. Un altro compito per il CEO della società giallorossa, che sarà molto impegnato nel cercare le soluzioni adatte per far sì che la Roma possa crescere sotto tutti i punti di vista.

Fienga è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha fatto il punto della situazione proprio all’indomani della rottura con il ds Petrachi. “Proseguiamo convinti nel nostro progetto di crescita e ci affidiamo agli uomini che sappiano interpretarlo. Avremmo voluto evitare la decisione di sospendere il ds, ma evidentemente è stata inevitabile, essendosi rotto un rapporto fiduciario, che è la base di una relazione” ha detto il Ceo giallorosso.

Roma, Fienga parla dei progetti futuri

“Ci tengo a dire che il progetto Roma non prevede ridimensionamenti. Non cambia di una virgola l’intenzione di far salire di livello società e squadra con elementi all’altezza per far stare la Roma lì dove merita: ai vertici del calcio italiano e protagonista in Europa” ha detto Fienga. Che poi ha parlato proprio della rottura con il ds: “Petrachi ha partecipato allo sviluppo di questo progetto, ma è stato evidente, specie nelle ultime esternazioni pubbliche e private, un disallineamento nella sua percezione dei ruoli e nel rapporto con i vertici della società. In ogni caso, il disallineamento non riguarda assolutamente temi di mercato”.

Fienga ha anche parlato di calciomercato, uno dei temi che sta molto a cuore dei tifosi, che temono uno smantellamento della rosa. “Già la scorsa estate la Roma ha dimostrato di non essere un supermercato. Il nostro obiettivo è quello di trattenere i giocatori migliori e sinergici ai nostri piani di crescita, offrendogli un progetto dove possano realizzare le ambizioni che nutrono. Vogliamo entrare in Champions e vincere l’Europa League” ha precisato Fienga

