Roma, De Sanctis è già al lavoro: primo summit per lui

Giorni caldissimi in casa Roma, e non solo perché ci si avvicina alla ripresa delle ostilità in serie A. E’ la situazione societaria giallorossa a tenere banco e anche quella legata al direttore sportivo Gianluca Petrachi, che è stato ufficialmente sospeso dalla sua carica.

Chi porterà avanti il mercato della Roma? Per adesso i poteri sono nelle mani del Ceo Fienga, come ha annunciato lo stesso club ieri pomeriggio. Tuttavia nelle intenzioni della società ci sarebbe quella di affidare il ruolo di direttore sportivo a Morgan De Sanctis, ex portiere e oggi dirigente giallorosso. Per lui potrebbe esserci dunque un’estate davvero molto impegnativa, visti non solo gli acquisti ma anche le tante cessioni che la Roma dovrà per forza di cose compiere.

Roma, De Sanctis incontra Alessandro Moggi

Nel frattempo quello che sembra essere il probabile ds futuro De Sanctis è già operativo. E come riporta il giornalista Nicolò Schira su Twitter ha già avuto un incontro importante.

Morgan #DeSanctis già operativo come nuovo ds della #Roma: summit di mercato con il noto agente e intermediario Alessandro #Moggi, figlio di Luciano Moggi ovvero il nemico storico di Franco #Baldini. Incroci curiosi. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 18, 2020

“Morgan #DeSanctis già operativo come nuovo ds della #Roma: summit di mercato con il noto agente e intermediario Alessandro #Moggi, figlio di Luciano Moggi ovvero il nemico storico di Franco #Baldini. Incroci curiosi” ha scritto sul social. Non ci sono però indiscrezioni sugli argomenti della discussione.

