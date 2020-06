Roma, duello Sabatini-Paratici per il dopo Petrachi? La dirigenza giallorossa è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo.

ROMA – Con la rottura con Petrachi la Roma si è messa subito alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Secondo quanto precisato dal Corriere dello Sport, nella lista di Fienga ci sarebbe Walter Sabatini. L’attuale dirigente del Bologna non è in buoni rapporti con Paratici e Baldini ma, in caso di un cambio di proprietà, il suo nome potrebbe ritornare in auge visto l’ottimo rapporto che ha con l’ambiente giallorosso.

Il nome Paratici

Non solo Sabatini, anche Paratici è finito nel mirino della dirigenza giallorossa. Il direttore sportivo della Juventus, secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere il nome a sorpresa in caso di cambio di proprietà. Le valutazioni sono in corso ma molto dipenderà anche dalla decisione di Pallotta sul futuro delle quote di maggioranza del club capitolino.

