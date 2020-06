Roma, Friedkin pronto a tornare alla carica per il club

Sono giorni davvero caldi in casa Roma. Ieri è arrivata la decisione della società di sospendere il direttore sportivo Petrachi e di affidare anche la gestione sportiva al Ceo Guido Fienga. Ci sarà comunque tanto da lavorare in chiave calciomercato quest’estate, e dovrebbe essere Morgan De Sanctis a dover intavolare le trattative.

Da qualche mese a questa parte però tiene banco anche la cessione societaria. James Pallotta ha parlato della trattativa con Friedkin nei giorni scorsi sul sito della Roma. “Il gruppo Friedkin si è avvicinato a noi lo scorso autunno e verso la fine dell’anno stavamo iniziando a trovare un accordo. Abbiamo approfondito i dettagli, nei quali spesso si nascondono le difficoltà, ma dopo le modifiche apportate dai loro avvocati e banchieri, l’offerta ha iniziato a trasformarsi in qualcosa di sempre meno appetibile sia per la Roma sia per il nostro gruppo di investitori”. – ha detto Pallotta – “L’ultima offerta semi-concreta che abbiamo ricevuto, sulla quale dei dettagli sembrano essere trapelati da alcuni dei loro avvocati o banchieri, non era minimamente accettabile. E questa è l’offerta che sembra aver molto turbato qualcuno. Non sono sicuro se le persone sconvolte capiscano come si costruisce un accordo del genere, ma non funziona con il seller-financing. In fin dei conti, se voglio comprare una casa non mi aspetto che il venditore riduca il prezzo richiesto inizialmente per coprire i costi di tutte le ristrutturazioni che ho in mente di fare. Non è così che funziona. Se il gruppo Friedkin avesse i soldi e volesse parlare ancora e avanzare un’offerta tale da essere ritenuta accettabile da tutti noi per la Roma, lo ascolteremmo“.

Roma, Friedkin torna alla carica?

L’imprenditore texano Friedkin non avrebbe ancora rinunciato all’opportunità di acquistare il club giallorosso e – come riporta Repubblica – questo lo testimonia anche l’ultima proposta che avrebbe fatto pervenire. Ovvero 125 milioni da versare al closing, più altri 52 nei prossimi 6 mesi. A cui ovviamente bisognerebbe aggiungere i 300 milioni di copertura del debito e 85 milioni che il gruppo acquirente avrebbe investito entro il 31 dicembre. Nei giorni scorsi si è parlato anche di altri due gruppi di investitori americani interessati al club.

