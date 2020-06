CALCIOMERCATO ROMA PEDRO CHELSEA DICHIARAZIONI LAMPARD – Mai come in queste ore Pedro è molto vicino ad essere un nuovo giocatore giallorosso. Già dal 1 luglio prossimo potrebbe vestire la maglia della Roma, anche se sarebbe poi disponibile burocraticamente solo per la prossima stagione, quindi a partire da settembre.

Intanto questa stagione il giocatore dovrà chiudere la sua esperienza con il Chelsea, impegnato nel finire la Premier League. I blues domenica saranno impegnati in casa dell’Aston Villa nella 30esima giornata del massimo campionato inglese. A proposito del futuro di Pedro, ne ha parlato Frank Lampard, allenatore del club londinese: “So che attualmente sono in corso contatti sia con Pedro che con Willian, sperando di trovare una soluzione. Abbiamo tempo fino alla prossima settimana. Sarà bello finire la stagione con la squadra con la quale abbiamo iniziato“.

