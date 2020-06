Verso Roma-Samp, in dubbio Mkhitaryan: risentimento muscolare per lui

NOTIZIE AS ROMA INFORTUNIO MKHITARYAN – In vista di Roma–Sampdoria, in programma mercoledì prossimo alle ore 21:45 allo Stadio Olimpico, gara valida per la 27esima giornata di Serie A, ma soprattutto per il ritorno in campo dei giallorossi post lockdown, il tecnico Paulo Fonseca potrebbe continuare a perdere pezzi.

Infortunio per Mkhitaryan

Se ne arriva una buona dall’infermeria, ovvero il recupero di Lorenzo Pellegrini che ha smaltito l’affaticamento muscolare e dovrebbe esserci per la sfida contro i blucerchiati, ne arriva un’altra meno positiva, riferita a Henrikh Mkhitaryan. L’armeno, infatti, ha rimediato un infortunio simile al numero 7, vale a dire un risentimento muscolare. Potrebbe essere in dubbio per mercoledì prossimo, con la valutazione medica che verrà valutata giorno per giorno.

