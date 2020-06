Calciomercato Roma, rimane in salita la conferma di Smalling

Uno dei punti fermi del prossimo calciomercato Roma è sicuramente la conferma di Chris Smalling. Una conferma chiesta a gran voce dal tecnico Paulo Fonseca, che sa benissimo quanto l’esperienza dell’inglese sia stata finora decisiva nella stagione giallorossa.

Un centrale che ha dato grande sicurezza a tutto il reparto, il cui rendimento è stato sempre alto tanto da renderlo vicino al ritorno alla maglia della nazionale. Smalling si è trovato bene nella capitale ed è pronto a restare, ma il suo cartellino è nelle mani dello United.

LEGGI ANCHE –>>Europa League, il nuovo format: le date, le sedi

Calciomercato Roma, la salita per Smalling

La Roma vuole Smalling e su questo ormai non ci sono dubbi. Tuttavia bisogna vincere la resistenza del Manchester United, che non è intenzionato a fare sconti per il difensore centrale. Perché probabilmente spera che altre squadre si facciano avanti nelle prossime settimane sborsando quei 18-20 milioni di euro richiesti.

Di certo gli estimatori non mancano per Smalling, ma per un giocatore che ha già superato i trent’anni difficilmente qualcuno sarà pronto a mettere mano pesantemente al portafogli. La proposta della Roma è invece quella di un nuovo prestito oneroso, ricalcando quello avvenuto in questa stagione, con un obbligo di riscatto alla fine della prossima stagione a cifre decisamente più basse. La Gazzetta dello Sport rivela che adesso si confida nell’intervento di Franco Baldini per sbrogliare la matassa. Sarà probabilmente lui l’uomo chiamato a convincere il Manchester a cedere il giocatore ai giallorossi.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, nuovi contatti con la Juventus: poker di affari?

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!