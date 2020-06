Uno dei giocatori che sembra destinato a lasciare la maglia giallorossa nel prossimo calciomercato Roma è Cengiz Under. Il turco potrebbe essere sacrificato per questioni di bilancio.

Il talento del calciatore ex Basaksehir non si discute. Nelle ultime due stagioni però il suo rendimento è stato altalenante ed era lecito attendersi qualcosa di più da lui, che comunque – va detto – è stato anche frenato da alcuni infortuni. Paulo Fonseca non lo ha schierato spesso come titolare quando è stato a disposizione, avendo in quel ruolo a disposizione anche Zaniolo e Carles Perez. Per questo motivo potrebbe cambiare aria in estate.

Calciomercato Roma, il Manchester United punta Under

Cengiz Under ha diverse pretedenti in giro per l’Europa e anche in Italia, dove si è vociferato un interesse del Milan nei suoi confronti. Tuttavia per il calciatore turco potrebbero anche aprirsi le porte della Premier League. Under era stato proposto allo United nell’ambito di uno scambio con Smalling, ma gli inglesi avevano chiuso all’idea. Tuttavia secondo alcune fonti inglesi lo United potrebbe ripensarci. I Red Devils sognano per la fascia destra offensiva Jadon Sancho, ma il prezzo del calciatore del Borussia Dortmund è molto alto.

Per questo motivo i Red Devils potrebbero virare sul turco della Roma, che tra l’altro è ancora giovane e ha ampi margini di crescita. La valutazione dell’esterno offensivo si aggira sui 25 milioni di euro.

