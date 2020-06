NOTIZIE AS ROMA DICHIARAZIONI FAZIO – Il difensore centrale giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi giorni dalla ripresa del campionato per la Roma, visto che oggi invece riprenderà la Serie A con i recuperi della 25esima giornata del massimo campionato italiano di calcio.

LEGGI ANCHE Calciomercato Roma, senza Petrachi c’è l’ok agli scambi con la Juventus

LEGGI ANCHE Juan Jesus, post su Instagram: la Roma è senza pace

Dichiarazioni Fazio

Sulle motivazioni

Le motivazioni sono alte, abbiamo voglia di ripartire. Ci siamo allenati a casa e poi a Trigoria, vogliamo sentire le emozioni del ritorno in campo.

Sulla condizione, è stato difficile ritrovarla?

Siamo tornati tutti meglio di quando torniamo in ritiro dopo le vacanze, non ci siamo fermati e ci siamo allenati quasi tutti i giorni a casa. Non abbiamo fatto le partite che facciamo di solito in ritiro, ma solo tra di noi.

Sulla gara secca contro il Siviglia in Europa League

Sarà emozionante, è una sfida importante per noi. Ad agosto la squadra starà anche meglio fisicamente.

Corsa Champions: il Napoli è in forma, l’Atalanta ha dato dimostrazione di solidità, quante chance avete?

Siamo a meno tre (punti, ndr), ma ci crediamo fino all’ultima partita. Abbiamo dodici partite, sarà una grande sfida per noi. Abbiamo la voglia di tornare a giocare la Champions.

Distrazioni per le vicende societarie legate al futuro?

No, assolutamente. Abbiamo voglia di ritrovarci in campo, non ci sono distrazioni. Pensiamo solo a centrare la Champions e all’Europa League.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!