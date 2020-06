Verso Roma-Sampdoria, i primi indizi di formazione

Ormai manca davvero pochissimo per tornare in campo. I giallorossi di Paulo Fonseca saranno impegnati il prossimo 24 giugno allo Stadio Olimpico quando ci sarà Roma-Sampdoria. Una sfida contro l’ex Ranieri da vincere a tutti i costi per alimentare il sogno della Champions League.

L’allenatore portoghese ha quasi tutto il gruppo a disposizione. In queste settimane di pausa forzata ci sono stati dei rientri importanti e avere la possibilità di avere tanti ricambi, ora che si giocherà praticamente ogni tre giorni, potrebbe essere l’arma in più per tentare il sorpasso all’Atalanta.

Chi giocherà contro la Sampdoria? Proprio in virtù dell’abbondanza Paulo Fonseca specie in alcuni ruoli ha l’imbarazzo della scelta. Probabilmente attenderà gli ultimi allenamenti per scegliere, valutando in primis la condizione atletica dei suoi ragazzi.

Roma-Sampdoria, i dubbi di Fonseca

Zappacosta sta bene e potrebbe essere lui il titolare della fascia destra in Roma-Samp, anche se non si esclude la carta Bruno Peres. A sinistra Kolarov viene insidiato da Spinazzola, mentre a centrocampo Diawara potrebbe partire dalla panchina. I grandi dubbi nascono dalla trequarti in sù. Non al centro dell’attacco, dove ovviamente ci sarà Dzeko.

A destra è sprint tra Under e Carles Perez, a sinistra il ballottaggio è invece triplo. Mkhitaryan non è al meglio e potrebbe andare in panchina, Kluivert e Perotti invece sembrano essere alla pari. Recuperato pure Pastore, ma come trequartista Fonseca si affiderà probabilmente a Lorenzo Pellegrini. Chiamato ad essere sempre più un leader per la sua Roma.

