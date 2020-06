Juan Jesus, post su Instagram: la Roma è senza pace

La Roma è senza pace. Dopo la sospensione di Petrachi un post di Juan Jesus su Instragram fa discutere i tifosi e mina la tranquillità della squadra.

Spesso gli interventi di Juan Jesus sui social sono stati carichi di ironia e hanno fatto sorridere anche i tifosi. Stavolta però qualcosa è andato storto e si è venuto a creare un vero e proprio caso con tanto di botta e risposta. E un paio di uscite da parte del difensore della Roma che non sono di certo politicamente corrette. E a questo punto in una Roma già tesa per la situazione che si è venuta a creare con il direttore sportivo Petrachi, non sono da escludere dei provvedimenti nei confronti del calciatore.

Juan Jesus e l’intervento su Instagram

Il difensore della Roma ha risposto su Instagram a un messaggio del profilo ufficiale della Roma che iniziava il conto alla rovescia in vista della partita contro la Sampdoria. Nella foto con un abbraccio di gruppo dei calciatori, non c’è Juan Jesus che lo ha fatto notare scrivendo: “Bello che nemmeno la Roma mi metta nel loro profilo. Questo vuol dire fiducia”.

A questo punto, se altri tifosi giallorossi hanno continuato a scherzare, alcuni hanno risposto in modo serio. Con delle accuse su uno stipendio ritenuto troppo alto per quello che è il contributo che il calciatore dà alla squadra. A questo punto il brasiliano ex Inter mette l’ironia da parte e risponde per le rime così: “Pensi che con i miei quattro soldi il bilancio sia a posto? Hai saltato la lezione di matematica? Venire a Roma non è mai stata una questione di soldi”.

Il riferimento al bilancio fatto da Juan Jesus non sarà piaciuto in società.

