Calciomercato Roma, “Don Balon”: il Barcellona punta Zaniolo

Calciomercato Roma, secondo “Don Balon” il Barcellona avrebbe deciso di non ingaggiare più Pjanic cambiando obiettivo e puntando Zaniolo.

I piani di calciomercato del Barcellona secondo “Don Balon” stanno per cambiare. Nelle ultime settimane erano state insistenze le voci di un possibile passaggio al Barcellona dalla Juventus di Pjanic. Un arrivo previsto nell’ambito di uno scambio con il brasiliano Arthur a Torino in bianconero. La trattativa però non è mai decollata definitivamente perché Arthur non ha accettato il cambio di maglia. Ha rifiutato in più occasioni la cessione alla Juventus e non ha cambiato idea nonostante le pressioni sia del club blaugrana che dei dirigenti bianconeri.

A questo punto l’affare potrebbe saltare completamente, perché il Barcellona aveva impostato l’affare solo in ottica dello scambio con Arthur e non sarebbe interessato a procedere oltre senza questa cessione.

Calciomercato Roma, gli obiettivi del Barcellona

Sfumato Pjanic, il Barcellona secondo “Don Balon” ha due obiettivi e uno di questi è un calciatore della Roma. Nel mirino dei dirigenti catalani ci sono Naby Keita del Liverpool e Nicolò Zaniolo della Roma.

Arthur avrà un’altra stagione per dimostrare il suo valore, mentre le offerte per Keita o Zaniolo saranno possibili solo nel momento in cui il Barcellona avrà ceduto due centrocampisti in uscita: Vidal e Rakitic. Visti i contratti pesanti non sarà facile trovare una sistemazione a tutti e due, sta di fatto che per Zaniolo potrebbe arrivare un’offerta del Barcellona nel corso della prossima sessione di calciomercato. La Roma farà di tutto per trattenerlo, ma il rischio di una cessione del talento giallorosso non si può escludere a priori visto il mancato passaggio societario da Pallotta a Friedkin.

