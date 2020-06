Calciomercato Roma, l’Inter sogna Dzeko: soldi o contropartita

Calciomercato Roma, l’Inter in estate tornerà alla carica per Dzeko: pronta la richiesta del club giallorosso, tra soldi o contropartite.

Le trattative tra Roma e Inter nel corso dell’ultimo anno non si sono mai concretizzate. Nel corso della passata estate, l’Inter aveva provato a corteggiare Dzeko, che poi ha però rinnovato il contratto con i giallorossi. Nella sessione invernale invece era ormai fatto lo scambio tra Spinazzola e Politano, poi saltato all’ultimo per la richiesta da parte dei nerazzurri di visite mediche aggiuntive per l’esterno giallorosso. Una trattativa saltata che ha portato i rapporti tra Marotta e Petrachi ai minimi storici.

Ora che Petrachi è stato sospeso da direttore sportivo e non è più nel futuro della Roma, la situazione potrebbe cambiare. E l’Inter tornerà alla carica per Dzeko, ritenuto da Conte ideale per il suo gioco.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, scambio con la Juventus: poker di calciatori

Calciomercato Roma, la risposta per Dzeko

La Roma secondo quanto riportato da “Calciomercatoweb.it“, stavolta potrebbe anche cedere alle richieste dell’Inter. Dipenderà dall’accesso o meno alla prossima Champions League e dai conti del club, attualmente in rosso. Di sicuro sacrificando il calciatore anche per l’ingaggio molto pesante da 7 milioni di euro, la Roma non farebbe sconti per il cartellino, valutato 15-20 milioni di euro.

Soldi ritenuti eccessivi dall’Inter. La Roma però sarebbe disponibile ad accettare contropartite solo nel caso del giovane attaccante Esposito, ma l’Inter vuole a tutti i costi evitare di ripetere un’operazione stile quella di Zaniolo e sta cercando di rinnovare il contratto del suo talento.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!