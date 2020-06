Calciomercato Roma, doppio affare con la Juventus?

Di calciomercato Roma si continuerà a parlare molto anche adesso che riprenderanno le partite. Del resto è d’estate che si trattano i trasferimenti, anche se il prossimo mercato sarà aperto dall’1 settembre fino al 5 ottobre.

La pausa tra un campionato e l’altra, specie per alcune squadre, sarà molto breve e questo sembra spingere a contatti tra i club e con i calciatori già in questo periodo. La Roma ad esempio ha già posato gli occhi su Pedro e a breve dovrebbe sferrare l’assalto decisivo per arrivare al calciatore.

Ma sembrano essere ripartiti anche i contatti tra la Roma e la Juventus. Che potrebbero imbastire un paio di trattative.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, Pedro in arrivo nei prossimi giorni per le visite mediche?

Calciomercato Roma, la Juventus offre scambi

Come riporta Il Corriere dello Sport, sono in corso nuovi contatti tra i due club per impostare alcuni scambi. Il primo è quello del quale ormai si parla da diverso tempo e che vedrebbe coinvolti Cristante e Mandragora. Il centrocampista della Roma approderebbe alla Juventus in cambio del mediano dell’Udinese, che i bianconeri intendono controriscattare.

Ma non solo, perché il quotidiano sportivo riporta anche un interesse della Juventus per l’esterno offensivo Cengiz Under, giocatore che sarebbe senz’altro adatto al modulo di Maurizio Sarri per la sua esplosività e la sua tecnica sulla fascia destra. In cambio i bianconeri sarebbero disposti ad offrire Rugani o Romero, entrambi difensori centrali.

La Roma tuttavia sembra disposta a lasciare partire il calciatore turco solo in cambio di una cospicua somma economica. La valutazione di Under parte dai 25 milioni di euro.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Roma, senza Petrachi c’è l’ok agli scambi con la Juventus?

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!