Calciomercato Roma, risalgono le quotazioni di Vertonghen

Il calciomercato Roma sarà probabilmente su poche ma fondamentali operazioni. Una di queste è la conferma di Chris Smalling, giocatore perno della difesa giallorossa. Fonseca preme per la sua permanenza in giallorosso e anche l’inglese ha ribadito più volte di trovarsi bene in Italia.

Bisogna però fare i conti con il Manchester United, che è la squadra che detiene il suo cartellino. I Red Devils non hanno intenzione di fare alcuno sconto, sicuri di riuscire comunque a piazzare il giocatore per una ventina di milioni di euro. E’ questa la somma che gli inglesi intendono incassare. La Roma invece proporrebbe un nuovo prestito oneroso con obbligo di riscatto alla fine della prossima settimana, a cifre ovviamente inferiori.

Di fronte alla chiusura del Manchester United, la Roma si sta comunque cautelando e sta sondando altri obiettivi. In difesa ci sarà comunque bisogno di un elemento internazionale di grande esperienza.

Calciomercato Roma, virata su Vertonghen

E allora i giallorossi sono pronti a tornare alla carica per Vertonghen, centrale belga che a breve sarà svincolato dopo l’esperienza con il Tottenham. Come scrive Il Messaggero Fienga ha riallacciato i contatti con il suo entourage anche grazie alla mediazione di Franco Baldini. La Roma è pronta a offrire al calciatore, che chiede un triennale, un contratto invece di due anni con opzione per il terzo a tre milioni di euro più bonus. Un accordo insomma che sembra possibile.

