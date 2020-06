Fonseca, la mossa per preparare i calciatori a Roma-Sampdoria

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha svelato nel corso di un’intervista che farà svolgere un allenamento ai calciatori allo stadio Olimpico per prepararli al contesto della partita contro la Sampdoria

La partita contro la Sampdoria, esordio della Roma dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, è sempre più vicina. La squadra blucerchiata stasera sarà in campo contro l’Inter nel recupero della venticinquesima giornata. Fonseca nel frattempo ha svelato nel corso di un’intervista rilasciata a “Titulares” (Titolari)” di SportTV la mossa che farà per preparare i suoi calciatori all’anomalia della partita a porte chiuse contro la Sampdoria.

“La preparazione è praticamente identica a quella di una partita normale. La sola differenza è il tentativo di ricreare un’atmosfera uguale a quella che ci sarà in partita, per questo motivo lunedì ci alleneremo all’Olimpico. Per il resto non c’è niente altro di particolarmente differente da una partita normale, l’eccezione è che ci alleneremo davvero allo stadio Olimpico, senza un pubblico, vicino al giorno della partita.”

Fonseca, un’anticipazione sul suo futuro

Nel corso dell’intervista Fonseca ha fatto un’anticipazione sul suo futuro: “Tornare in Portogallo non fa parte dei miei prossimi progetti futuri. Sono stato molto felice all’estero e sento sinceramente che posso migliorare ancora continuando in altri campionati invece che nel

campionato portoghese.

Fonseca ha parlato anche del campionato di Serie A: “Tatticamente è un campionato molto ricco. Ci sono sempre scenari diversi dal punto di vista strategico ed è molto emozionante competere qui, ogni partita è una storia diversa”. L’allenatore giallorosso ha infine invitato tutti gli spettatori portoghesi a guardare la Serie A: “Un campionato dove le squadre difendono bene, ma è offensivo e molto emozionante”.

Dopo una lunga assenza, Fonseca è pronto a guidare la sua Roma contro la Sampdoria nella prima partita dopo lo stop forzato.

