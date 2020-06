La serie A ieri è ripartita con i primi due recuperi di campionato, altri due se ne giochernano oggi. Si avvicina il momento del ritorno in campo anche per la Roma di Paulo Fonseca.

I giallorossi infatti giocheranno la loro prima gara post pandemia il prossimo 24 giugno, quando all’Olimpico di Roma se la dovranno vedere contro la Sampdoria, allenata dall’ex Claudio Ranieri. Che oggi – domenica – sarà già impegnata per giocare contro l’Inter.

Una sfida da non prendere sottogamba, perché i doriani avranno già 90 minuti in più nelle gambe (e non è poco di questi tempi) e poi perché la squadra di Ranieri è invischiata in zona retrocessione e quindi è pronta a vendere cara la pelle.

Roma, gruppo quasi al completo per Fonseca

Buone notizie sono arrivate dall’allenamento della Roma di ieri. Come riporta Il Corriere della Sera Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan infatti hanno smaltito i rispettivi acciacchi e si sono allenati con il gruppo. Dunque per la partita contro la Sampdoria il tecnico portoghese farà a meno sicuro solo di Zaniolo, comunque sulla via del recupero. Le condizioni di Pau Lopez saranno valutate in extremis. Se lo spagnolo non sarà in grado di giocare, spazio a Mirante.

Per il resto dunque grande abbondanza in casa giallorossa, specie dalla trequarti in su dove il solo Dzeko è sicuro di una maglia da titolare. Ma del resto si giocherà ogni tre giorni e dunque Fonseca dovrà essere bravo a gestire nel migliore dei modi i suoi calciatori. L’ampiezza della rosa può essere un’arma in più per il quarto posto.

