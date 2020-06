Per Davide Zappacosta la sua stagione alla Roma sembrava essere ormai compromessa. Arrivato con l’obiettivo di conquistare la fascia destra giallorossa, il calciatore è sceso in campo solo 12 minuti prima di subire un grave infortunio. Tutto compromesso.

Paradossalmente però la lunga pausa dovuta all’emergenza Coronavirus gli sta per concedere una nuova chance. Recuperato in pieno dall’infortunio, adesso è pronto a riprendersi quello spazio che il destino gli aveva sottratto. Fonseca sembra avere grande fiducia in lui ed è pronto a schierarlo da titolare già nel match contro la Sampdoria del prossimo 24 giugno.

Del resto quello del terzino destro è un ruolo nel quale la Roma non è riuscita a trovare un interprete “fisso”. Fonseca in quel ruolo ha prima schierato Florenzi, quindi adattato Spinazzola. Anche Santon ha avuto il suo spazio e, dopo gennaio, il tecnico portoghese ha inteso concedere spazio anche al rientrante Bruno Peres. Cosa accadrà adesso?

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, Pedro in arrivo nei prossimi giorni per le visite mediche?

Roma, Zappacosta cerca la conferma

Queste ultime dodici gare, più quelle di Europa League (che si spera siano tante), saranno per Zappacosta un esame da superare a pieni voti. Il giocatore è ormai recuperato in pieno ed è molto motivato. Come riporta Il Corriere dello Sport infatti se le sue prestazioni saranno convincenti, la Roma proverà a tenerlo ancora in serie A chiedendo al Chelsea, proprietario del suo cartellino, il prolungamento del prestito anche per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Roma, senza Petrachi c’è l’ok agli scambi con la Juventus?

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!