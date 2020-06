Roma, Zaniolo con la Primavera: ecco quando può rientrare

Niccolò Zaniolo può essere l’arma in più della Roma in questo finale di stagione? Crescono le possibilità che questo possa avvenire, visto che le condizioni del calciatore giallorosse stanno migliorando giorno dopo giorno.

Il numero 22 ha subito un infortunio serio nello scorso mese di gennaio, ma la sosta dovuta all’emergenza pandemica gli ha dato una mano. Perché non solo potrebbe riuscire a giocare qualche match tra luglio e agosto, quanto gli permetterà anche di essere un sicuro protagonista dei prossimi europei, rinviati al 2021.

Nei giorni scorsi Zaniolo si è sottoposto anche ad un piccolo intervento al naso, ma ormai è pienamente ristabilito e non vede l’ora di poter essere utile alla causa. Fonseca e il suo staff però non hanno alcuna intenzione di forzare i tempi. E’ obbligatorio evitare ricadute.

Roma, Zaniolo per l’Europa League

Come riporta Il Corriere dello Sport da domani Zaniolo inizierà ad allenarsi in gruppo con la Primavera di Alberto De Rossi. E lo farà per una decina di giorni, quindi passerà allo step successivo, ovvero tornerà nel suo gruppo, insieme a Dzeko e compagni. Un altro passo verso il rientro in campo. Ma quando avverrà?

Il quotidiano sportivo ipotizza che possa rientrare per Roma-Verona del 15 luglio, oppure per Roma-Inter del 19. Chiaramente non potrebbe essere al top, ma potrebbe essere una grande iniezione di fiducia per il giocatore e per tutta la squadra. Zaniolo però potrebbe essere la pedina in più da sfruttare in Europa League, visto che il calciatore potrà essere inserito in lista dopo l’apertura avvenuta negli ultimi gioni dall’Uefa.

