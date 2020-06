Calciomercato, annuncio ufficiale: “Tornerà alla Roma”

L’allenatore del Vitoria Setubal in conferenza stampa ha detto che l’avventura in prestito di Antonucci è finita e che tornerà subito alla Roma.

Mirko Antonucci, uno dei calciatori che la Roma ha mandato in prestito nello scorso mese di gennaio, tornerà in Italia prima della fine della stagione. L’esterno offensivo, che nel precampionato era stato spesso impiegato da Fonseca, nella sua avventura in Primeira Liga non ha potuto esprimere tutto il suo potenziale, anche perché ci si è messo di mezzo il Coronavirus. Da quando il campionato è ripreso le cose per lui sembravano essere migliorate, ed era arrivato anche il primo gol con la sua nuova maglia.

Poi è arrivato l’episodio che non è andato giù alla dirigenza del club portoghese. La società non ha infatti digerito che Antonucci abbia pubblicato delle foto della sua vita privata e un video su Tik Tok dopo la sconfitta arrivata per 3-1 contro il Boavista.

Il calciatore si è scusato con tutti, dai tifosi all’allenatore, dalla società ai compagni, e ha annunciato di voler lasciare i social. Niente da fare. Non è bastato.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, comunicato ufficiale su Vertonghen

Calciomercato Roma, le parole dell’allenatore del Vitoria

L’allenatore del Vitoria Julio Velazquez in conferenza stampa, come riporta “Forzaroma.info“, ha annunciato che la stagione di Antonucci al Vitoria è già terminata:

“Per la storia del club e per rispetto verso i tifosi, un giocatore del Vitória FC deve essere tale 24 ore al giorno. La situazione è molto semplice: il club, la direzione e lo staff hanno capito che il comportamento di un giocatore in prestito non era quello che volevamo, né ciò che i fan meritano 24 al giorno, dentro e fuori dal campo. È stato comunicato alla Roma che il prestito termina ora e che non contiamo più sul giocatore, soprattutto per rispetto dei tifosi e della storia del club e per tutti coloro che lavorano quotidianamente per rappresentare, con la più grande responsabilità e dignità, questa squadra”.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!