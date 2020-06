Calciomercato Roma, anche il Newcastle vuole Pau Lopez

Nel prossimo calciomercato Roma uno dei calciatori in uscita potrebbe essere Pau Lopez. Il portiere spagnolo – che rischia di saltare la partita con la Sampdoria a causa di un infortunio – ha infatti molto mercato e ci sono diversi club che sono pronti a fare un’offerta importante.

L’estremo difensore è approdato nella capitale appena un anno fa e la Roma ha fatto un investimento importante per prenderlo dall’Espanyol, spendendo la somma di trenta milioni di euro. Lopez è stato finora il titolare della squadra di Paulo Fonseca e ha mantenuto un rendimento sicuramente nel complesso positivo.

Nato nel 1994, ha ovviamente davanti a sè ancora una lunga carriera e proprio per questo motivo sembra far gola a tanti club. Come detto soprattutto della Premier League. Con la Roma che sarebbe comunque pronta a cederlo in caso di una offerta allettante.

Calciomercato Roma, il Newcastle si fa avanti?

Nei giorni scorsi si è parlato molto di un interessamento del Tottenham nei suoi confronti. Pau Lopez ha già militato con la maglia degli Spurs nel 2016/2017, senza tuttavia scendere in campo per nemmeno un minuto.

Adesso ci sarebbe però anche un altro della Premier League interessato ed è il Newcastle, che ha in mente una ambiziosa campagna acquisti per tornare a lottare per i vertici del campionato inglese. A riportare la notizia “Leggo“. E’ chiaro che la Roma cederà il suo portiere soltanto in cambio di una somma importante, superiore ai 30 milioni di euro.

