CALCIOMERCATO ROMA BALDINI FIDUCIA A FONSECA – “Contiamo su di te”, è questo il messaggio che Franco Baldini ha inviato al tecnico giallorosso Paulo Fonseca. La Roma, la nuova Roma targata Franco Baldini, Guido Fienga e Morgan De Sanctis è pronta a programmare tutte le mosse future, sempre con l’ok del portoghese.

Calciomercato Roma, le mosse future

Come riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, con l’addio a Gianluca Petrachi le strategie di mercato renderanno Fonseca un vero e proprio protagonista in base alle sue richieste. E’ arrivato a Roma un anno fa sapendo tutta la situazione, e sicuramente il bilancio che dice meno 126 non preoccupa l’allenatore che sa bene come voler costruire la propria rosa. Per Pedro ormai è cosa fatta, si lavora ancora per portare anche Vertonghen nella capitale.

I punti fermi della Roma di Fonseca

Le richieste ferme del tecnico alla società sono quelle di trattenere i due big Zaniolo e Pellegrini, mantenere Chris Smalling ed Henrikh Mkhitaryan e arrivare a Pedro. Meglio avere gente esperta per lanciare la sfida alle grandi italiane, possibilmente mantenendo un blocco compatto: Dzeko, Kolarov, Smalling, Micki, Pedro. Sarà poi compito di Baldini, Fienga e De Sanctis provare a piazzare i tanti esuberi: da Karsdorp a Juan Jesus (che potrebbe saltare il match con la Samp dopo i commenti su Instagram al post della Roma), passando per le varie cessioni legate a Florenzi e Schick.

