CALCIOMERCATO ROMA VERTONGHEN TOTTENHAM – Tramite un tweet apparso sul profilo Twitter ufficiale del Tottenham, la società londinese ha comunicato che il difensore centrale Jan Vertonghen e il portiere Michel Vorm, entrambi in scadenza al 30 giugno, hanno esteso i propri contratti fino al termine della stagione, che si chiuderà il 31 agosto 2020.

Con questa nota, gli Spurs hanno fatto intendere che il gigante belga lascerà Londra al termine della stagione 2019/2020. Su di lui è molto forte e concreto l’interesse della Roma, che in attesa di capire quale sarà il futuro di Chris Smalling, tramite Franco Baldini sta lavorando su questa trattativa.

We can confirm that @JanVertonghen and @Vorm_Official have agreed to extend their existing contracts with the Club until the end of the 2019/20 season.#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 22, 2020