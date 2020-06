CALCIOMERCATO ROMA FIORENTINA SU TRE GIALLOROSSI – Potrebbe diventare caldissimo l’asse tra la capitale e Firenze, in vista della prossima sessione di calciomercato. I due nomi noti che piacciono da tempo al direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, sono Alessandro Florenzi e Leonardo Spinazzola, i quali potrebbero tornare molto utili alla causa viola e al tecnico Giuseppe Iachini, il quale al suo arrivo aveva firmato un contratto di 18 mesi.

Calciomercato Roma, asse caldo con la Fiorentina

La situazione legato al romano e romanista è sempre la stessa: la Roma farà cassa con la sua cessione per ottenere anche una grande plusvalenza. A Florenzi non dispiacerebbe rimanere all’estero, ma sicuramente anche le piste italiane non dispiacciono, in vista proprio di quell’europeo che avrebbe voluto prendersi anche quest’anno, andando a giocare a Valencia. Secondo quanto riportato da ‘La Nazione’ di oggi in edicola, la Fiorentina si sarebbe mossa per effettuare il doppio colpo, con Spinazzola che non convince appieno la Roma.

Calciomercato Roma, Fiorentina su Schick

Ma non potrebbe essere finita qui, perché il presidente della viola, Rocco Commisso vorrebbe regalare un grande colpo ai suoi tifosi e alla propria squadra. Sempre secondo riportato dal noto quotidiano toscano, qualora Patrick Schick non dovesse essere riscattato dal Lipsia (attualmente la Roma non fa sconti, ndr), potrebbe pensarci seriamente proprio la Fiorentina. La richiesta della Roma rimane di 29-30 milioni di euro.

