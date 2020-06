Cessione Roma, Friedkin pronto a rilanciare nel prossimo mese

La cessione Roma è uno degli argomenti che ormai tiene banco in casa giallorossa da mesi. Da un lato c’è l’attuale proprietà, con il presidente James Pallotta, che non ha nascosto l’intenzione di passare la mano. Dall’altro un imprenditore americano interessato, Dan Friedkin, la cui ultima offerta non è stata ritenuta accettabile.

Le due parti sembravano essere quasi arrivate all’accordo nello scorso mese di dicembre, ma poi è arrivato il coronavirus a scombussolare tutto. Il calcio si è fermato, le società non hanno potuto contare su diversi introiti e dunque anche il valore dello stesso club giallorosso ha subito dei cambiamenti. Friedkin però non intende assolutamente mollare ed è pronto, così pare, a rilanciare.

Roma, Friedkin accelera nel mese di luglio?

Un dirigente del gruppo Friedkin avrebbe infatti confermato a RomaPress che “entro i prossimi 30 giorni” l’imprenditore americano potrebbe presentare una nuova offerta, che probabilmente una somma più alta come anticipo, a Pallotta e al suo gruppo di investitori. Ad ogni modo l’offerta non dovrebbe discostarsi dai 575 milioni che lo stesso imprenditore ha offerto solo qualche settimana fa.

Friedkin infatti, dopo le novità arrivate anche in base alle decisioni prese dall’Uefa per il Fair Play finanzionario, avrebbe adesso un quadro più chiaro sulla questione societaria e su quel che il futuro potrebbe riservarle, in termini economici, nei prossimi 18 mesi. La nuova offerta dunque potrebbe arrivare nel mese di luglio, con la Roma ancora impegnata sul campo in serie A e poi in Europa League.

