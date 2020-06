Roma, Antonucci finisce ai margini del Vitoria Setubal

Mirko Antonucci è uno dei giocatori che la Roma ha mandato in prestito a gennaio. Del resto l’attaccante esterno non aveva avuto molto spazio durante la prima fase di stagione, la concorrenza nel reparto offensivo era tanta e Fonseca lo ha potuto schierare con il contagocce.

Meglio cambiare aria, allora, ed ecco che i giallorossi lo hanno prestato in Portogallo al Vitoria Setubal, magari con la speranza che il calciatore potesse mettersi in mostra e venderlo alla fine della stagione, per ricavare una plusvalenza.

Antonucci nella Primeira Liga non ha potuto esprimere tutto il suo potenziale, anche perché di messo ci si è messo il Coronavirus. Campionato bloccato e tutti in attesa della ripresa. Da quando però si era tornati a giocare, le cose per lui sembravano essere migliorate, ed è arrivato anche il primo gol con la sua nuova maglia.

Roma, Antonucci vuole ricucire lo strappo

La Gazzetta dello Sport adesso il calciatore rischia di rimanere ai margini della rosa. La società non ha digerito il fatto che Antonucci abbia pubblicato delle foto della sua vita privata e un video su Tik Tok dopo la sconfitta arrivata per 3-1 contro il Boavista.

Il calciatore – riporta il quotidiano sportivo – si è comunque scusato con tutti, dai tifosi all’allenatore, dalla società ai compagni, e ha annunciato di voler lasciare i social. La speranza è quella di ricucire lo strappo e far sì che in questa stagione Antonucci possa essere protagonista sì, ma solo sul campo.

