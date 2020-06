Arrivano risposte positive da Nicolò Zaniolo, che non vede l’ora di essere protagonista con la maglia della Roma. Il giocatore è reduce da un grave infortunio avvenuto nel mese di gennaio, ma in questo periodo ha lavorato davvero sodo per tornare presto e più forte di prima.

Le tante voci di mercato nei suoi riguardi che sono arrivate nelle ultime settimane non sembrano averlo distratto. Del resto Zaniolo più volte ha ribadito di trovarsi molto bene nella capitale e di voler continuare la sua avventura in giallorosso.

Dopo cinque mesi la speranza è che il suo recupero possa procedere nel migliore dei modi. La riapertura delle lista Uefa per l’Europa League rendono Zaniolo una delle carte che Fonseca si potrà giocare ad agosto in questo torneo. Nel frattempo dopo tanti allenamenti individuali, per lui è arrivato il ritorno in gruppo. Anche se solo quello della Primavera.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, comunicato ufficiale su Vertonghen

Roma, Zaniolo gioca anche la partitella

Come riporta Sky Sport, l’allenamento di Zaniolo con la formazione Primavera è stato molto proficuo e il giocatore non ha avuto alcun problema, tanto che ha giocato anche la partitella finale. La scelta di far allenare il talentuoso calciatore giallorosso con la squadra di Alberto De Rossi è stata dettata dalla volontà del club di tutelare al massimo il suo numero 22 e di avere nello stesso tempo riscontri positivi dal ginocchio operato. Presto potrà allenarsi anche con il gruppo di Fonseca e per lui si ipotizza un rientro subito dopo la metà di luglio.

LEGGI ANCHE –>>Roma-Sampdoria, le probabili formazioni

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!