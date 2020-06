CALCIOMERCATO ROMA MILAN SU SCHICK – Il caso Schick sta diventando sempre più spinoso in casa giallorossa. Appurato che il Lipsia ormai difficilmente riscatterà l’attaccante ceco, che quindi indebolirà ancora di più la rosa dopo la partenza di Timo Werner, direzione Chelsea, non c’è stato l’accordo tra l’offerta proposta dal club tedesco, 20 milioni di euro, e la richiesta della Roma, almeno 25 milioni di euro, con i 4 milioni di sconto fissati sul prezzo del diritto di riscatto.

Il Milan piomba su Schick

Come riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il presidente del club capitolino, James Pallotta, ha praticamente dato carta bianca a Franco Baldini di impostare le operazioni più importanti, aiutato e coadiuvato sempre da Guido Fienga e Morgan De Scantis. E’ il dirigente che oggi vive a Londra a prendere in mano l’eredità lasciata da Gianluca Petrachi, per il quale lo strappo ormai è totale e si sta cercando un accordo economico. Intanto nella serata di ieri, si è aggiunto anche il Milan alla corsa per l’attaccante classe ’97, in vista dell’arrivo di Ralf Rangnick in rossonero, colui che portò proprio il ceco ex Sampdoria al Lipsia.

Piste inglesi per Schick, la situazione

Con la cessione del centravanti nativo di Praga si sbloccherà il calciomercato giallorosso. Intanto sempre Franco Baldini sta lavorando anche sulle piste inglesi per l’eventuale cessione di Schick in Premier League. Su tutte ci sono Newcastle ed Everton, pronte a sferrare colpi decisivi.

