Omai vicinissimo alla Roma, Pedro ha accettato di restare al Chelsea oltre la scadenza del contratto fissata al 30 giugno

La notizia era nell’aria già da diverse ore, ma ora ha assunto i crismi dell’ufficialità. Pedro ha raggiunto un accordo con il Chelsea per rinnovare oltre il 30 giugno del 2020, termine naturale dell’attuale contratto. Una firma che non compromette assolutamente l’intesa di massima con la Roma, già raggiunta sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno. Un gesto che consentirà a Lampard di avere a disposizione sia lui, sia Willian fino al termine della stagione in corso, che si protrarrà fino alla fine di luglio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma, è fatta per Pedro: contratto biennale

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!