Calciomercato Roma, Pedro pronto a prolungare con il Chelsea

Pedro è pronto a giocare in Italia, sarà lui probabilmente il colpo di calciomercato Roma più importante dell’estate. Un elemento di grande esperienza per la rosa di Paulo Fonseca, che ne ha caldeggiato l’arrivo.

L’attaccante esterno spagnolo ha il contratto in scadenza con il Chelsea il prossimo 30 giugno e sicuramente nella prossima stagione non giocherà con gli inglesi. La sua volontà è infatti quella di legarsi alla Roma e la firma dovrebbe avvenire non appena il club avrà sfoltito la sua rosa.

Pedro è rimasto in panchina anche nell’ultimo match giocato dal Chelsea contro l’Aston Villa. Lampard non lo considera un titolare, ma un elemento sul quale poter comunque contare da qui fino alla fine della stagione. Del resto in pochi nel mondo possono contare su un palmares del suo calibro. Lo spagnolo ha vinto praticamente tutto quel che nel calcio si può vincere.

LEGGI ANCHE –>La Roma chiede un prestito di sei milioni, ecco i motivi

Calciomercato Roma, Pedro intanto allunga con il Chelsea

L’allenatore del Chelsea Lampard spera di poter contare su Pedro anche per le prossime settimane, nonostante il suo contratto scada il 30 giugno, così come quello di Willian. Avere due pedine in meno in attacco infatti potrebbe essere una mossa non produttiva per un club che punta alla prossima Champions League e vuole farsi largo in Europa.

Per questo motivo – come riporta The Sun – il Chelsea e Pedro sono pronti a legarsi con un contratto che vedrà lo spagnolo prolungare la sua esperienza inglese per le prossime sei settimane. Poi sarà libero di accasarsi altrove e la Roma lo aspetta a braccia aperte.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!