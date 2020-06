CALCIOMERCATO ROMA IL PUNTO SULLE TRATTATIVE – Pedro e Jan Vertonghen sono sicuramente le trattative più calde per quanto riguarda il calciomercato in entrata giallorosso. Sia sul giocatore del Chelsea, che su quello del Tottenham, sta lavorando costantemente Franco Baldini da Londra, il quale ha ormai preso in mano la Roma, dopo che Pallotta gli ha dato carta bianca.

Calciomercato Roma, Pedro e Vertonghen

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, situazioni molto diverse quelle dell’attaccante e del difensore centrale. Partiamo dallo spagnolo che ha già comunicato ai blues che non finirà la stagione e non firmerà il prolungamento di 2 mesi e rimane molto vicino alla Roma, con Fonseca che potrebbe averlo già da luglio. Per quanto riguarda il centrale belga, invece, ieri è arrivata l’ufficialità del rinnovo fino a fine stagione, opzione che la Fifa ha dato ai club proprio causa pandemia e causa slittamento di tutte le date più importanti del calcio mondiale. Baldini ha proposto ad entrambi un contratto biennale a 3 milioni di euro a stagione, con opzione per un’ulteriore anno.

Situazione Smalling e Mkhitaryan

Le due priorità assolute però del calciomercato giallorosso sono quelle legate a Chris Smalling e Henrikh Mkhitaryan. Fonseca vuole partire da questa base, il resto viene dopo. Entrambe le trattative però, sempre secondo il noto quotidiano sportivo, sono comunque molto difficili. Nonostante l’accordo con i calciatori sia già stato trovato da tempo, quello con rispettivamente Manchester United e Arsenal ancora manca. I Red Devils continuano a chiedere 25 milioni di euro, che per la Roma sono tanti, mentre i Gunners accetterebbero lo scambio tra l’armeno e Justin Kluivert, ma c’è distanza sul conguaglio che la società capitolina vorrebbe in cambio.

Mosse italiane

Intanto Morgan De Sanctis e Guido Fienga stanno provando ad intavolare trattative tutte italiane che possano favorire sia la Roma che la squadra che si siederà a tavolo con essa. La Juventus è interessata a Cengiz Under, con il quale i dirigenti giallorossi parleranno nei prossimi giorni insieme al suo agente, rimane però in piedi lo scambio Mandragora–Cristante. La Fiorentina rimane vigile su Spinazzola e Florenzi, mentre Mirko Antonucci è di ritorno nella capitale dopo aver terminato (male) la sua esperienza portoghese con il Vitoria Setubal.

