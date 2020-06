NOTIZIE CESSIONE AS ROMA FRIEDKIN PALLOTTA – Al momento non ci sono aggiornamenti importanti sulla trattativa tra Dan Friedkin e James Pallotta per la cessione di quest’ultimo al magnate texano della AS Roma. Non ci sono stati contatti nelle utlime settimane, anche se già nella giornata di ieri erano circolate alcune voci su un possibile rilancio.

Friedkin Roma, le ultime

Come riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ Friedkin aspetterà di sapere se la Roma farà parte della prossima fase a gironi di Champions League, intanto prosegue la contestazione dei tifosi giallorossi nei confronti dell’attuale patron del club capitolino. Per la prima volta anche il nuovo stadio è stato oggetto di contestazione. La situazione resta delicata, in vista delle prossime scadenze di fine mese. Il texano resta intenzionato a entrare nel mondo del calcio, ma prima di formulare la nuova proposta vuole capire quale sarà il futuro della Roma.

Continua la contestazione a Pallotta

La Goldman Sachs continua a cercare eventuali compratori, ma l’indiziato numero uno resta il Friedkin Group. Sempre più ai minimi storici il rapporto tra il tycoon di Boston e i tifosi della Roma: dalle promesse sullo stadio al rapporto con Totti e De Rossi, dal cambio della data di fondazione a quello del simbolo della società, passando per le tante cessioni dolorose, fino ad arrivare alla separazione con Petrachi. Friedkin non intende spostarsi dai 575 milioni proposti un mese fa, ma potrebbero cambiare le modalità di pagamento, accontentando così Pallotta.

