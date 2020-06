NOTIZIE AS ROMA PRESTITO BANCARIO – In attesa di capire le prossime mosse future che Dan Friedkin sceglierà, James Pallotta continua a gestire da Boston la sua Roma. La situazione economico-finanziaria però è ben nota a tutti, e il -126 in bilancio pesa.

Prestito da 6 milioni per la Roma

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Sole 24 Ore’, la Roma ha chiesto un ulteriore prestito bancario, questa volta di 6 milioni di euro per poter pagare i dipendenti. Questo prestito viene erogato con la garanzia statale in base al Decreto Legge Liquidità dello scorso 8 aprile. In sostanza sarà il Fondo centrale di garanzia, presso il Medriocredito centrale, ad aiutare la società giallorossa.

Il prestito migliorerebbe la liquidità della società con finanziamenti a tassi più bassi di quelli di mercato, scelta già percorsa negli anni scorsi. L’operazione comunque non è stata ancora perfezionata e il prestito verrebbe erogato dalla Banca Popolare del Lazio, come riportato dall’edizione odierna del noto quotidiano. Già qualche settimana fa il presidente di Boston aveva, di tasca sua, aiutato i conti giallorossi con un prestito.

