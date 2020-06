Roma-Sampdoria, il pronostico del doppio ex Eriksson

“In casa la Roma dovrebbe vincere, è di livello superiore rispetto ai doriani”. Pronostico secco quello di Sven Goran Eriksson riguardo Roma-Sampdoria, sfida di mercoledì 24 giugno. La prima in serie A per i giallorossi dopo il lungo periodo di pausa.

L’allenatore svedese è un doppio ex, avendo allenato sia la Roma che la Sampdoria, ed è stato intervistato nel “match program” pubblicato dalla società giallorossa sul suo sito ufficiale. Tanti i temi trattati, non solo legati all’attualità ma anche ai suoi ricordi sulla panchina giallorossa.

Tornando comunque a Roma-Sampdoria gli ospiti, allenati ad un altro ex giallorosso, vale a dire Claudio Ranieri, andranno a caccia di un successo per riscattare il ko patito nel recupero contro l’Inter. Anche perché la situazione di classifica rimane comunque preoccupante per Quagliarella e soci.

LEGGI ANCHE –>Roma-Sampdoria, in sei per due posti: i dubbi di Fonseca

I doriani hanno dunque già nelle gambe 90 minuti, ma Eriksson non la vede proprio come una cosa positiva: “Potrebbe essere un bene come un male. La Sampdoria ha già rotto il ghiaccio dopo un lungo periodo di inattività, ma avrà anche nelle gambe la stanchezza di aver giocato tre giorni prima”.

Eriksson parla della ripresa della serie A

Giocare senza sosta non sarà facile per nessuno. Sia per i giocatori che per gli allenatori, che saranno chiamati a continue scelte. “L’aspetto più importante è avere a disposizione un nutrito numero di giocatori. La grande paura di tutti i club saranno gli infortuni perché il tempo a disposizione per recuperare è pochissimo”.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!