Continuano i contatti tra Fiorentina e Roma, ai viola piacciono Florenzi, Schick e Spinazzola, i giallorossi puntano Vlahovic o Castrovilli

Asse caldo tra Firenze e Roma. Ormai da diversi mesi, Fiorentina e Roma sono in contatto per tentare di portare a termine alcune operazioni che siano vantaggiose per entrambi i club. Come è noto, la Viola ha messo nel mirino Florenzi, Schick e Spinazzola. Tre giocatori che i giallorossi non ritengono affatto incedibili, ma per i quali tenteranno di guadagnarci o in tema di plusvalenze, o con l’inserimento di contropartite gradite allo staff tecnico e dirigenziale.

Calciomercato Roma, chiesti Castrovilli o Vlahovic

Stando alle ultime indiscrezioni in possesso di Asromalive.it, dalla Capitale hanno di recente ribadito il proprio interessamento per Gaetano Castrovilli e per Dusan Vlahovic. Se la concorrenza e la fermezza di Commisso rendono abbastanza complicato arrivare al giovane centrocampista, diverso è il discorso per l’attaccante serbo e nelle prossime settimane la Roma proverà ad imbastire uno scambio a tre: Florenzi e Schick (o Spinazzola nel caso in cui il ceco dovesse essere acquistato dal Lipsia) in viola per portare il giovane attaccante nella Capitale.

