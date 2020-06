Calciomercato Roma, l’annuncio di Solskjaer su Smalling

Non ci sono dubbi sul fatto che Chris Smalling ha conquistato tutti. E’ diventato in breve tempo un perno della Roma, un giocatore fondamentale per Fonseca ed è diventato anche l’idolo dei tifosi giallorossi. Che sperano che possa rimanere a lungo in giallorosso.

Per questo motivo da tempo la dirigenza sta trattando con il Manchester United, club che detiene il suo cartellino. La Roma vorrebbe un nuovo prestito oneroso, gli inglesi cederlo per una somma di circa 20 milioni di euro. Una trattativa che sarà ancora lunga, insomma.

Nel frattempo però con gli inglesi c’è anche da trovare un accordo affinché il giocatore possa completare questa insolita stagione con la Roma. Il prestito infatti scade il prossimo 30 giugno e bisognerà prolungarlo per altri due mesi per far sì che il difensore possa essere ancora una colonna giallorossa in questo finale di torneo.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, ufficiale: Pedro firma con il Chelsea>

Smalling, l’annuncio di Solskjaer

A far luce sul prossimo futuro di Smalling sono arrivate le parole dell’allenatore dello United Ole Gunnar Solskjaer. Che nella conferenza stampa che ieri ha tenuto prima del match contro lo Sheffield – come riporta Il Romanista – ha detto: “Se i prestiti saranno prolungati? Penso di sì. Questa è una questione della società, auspicabilmente troveranno una soluzione”. Non dovrebbero dunque esserci problemi per la permanenza di Smalling nei prossimi due mesi in Italia.

Nel frattempo la Roma dovrà cercare di convincere gli inglesi a far sì che il difensore possa rimanere nella capitale anche per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, il Milan si inserisce per Schick

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!