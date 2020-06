Roma, Dzeko ha un record personale da inseguire

Edin Dzeko è chiamato ad essere il grande protagonista del finale di stagione della Roma. E’ dalle reti e dalle giocate del centravanti bosniaco che dipenderà, sopratutto, la rincorsa della squadra giallorossa al quarto posto.

Fonseca del resto lo reputa un intoccabile e lo ha schierato sempre titolare. Fondamentale per il gioco portoghese, Dzeko riesce non sono a essere performante in zona gol ma anche ad aprire spazi invitanti per i compagni. Oggi contro la Sampdoria sarà regolarmente al suo posto e dovrà stare attento a non farsi ammonire.

Dzeko è infatti diffidato e in caso di giallo salterebbe la partita successiva contro il Milan. Certo è che comunque la Roma in questo finale di stagione dovrà anche affidarsi a Kalinic. Si giocherà ogni tre giorni e dunque ci sarà davvero bisogno di tutti. Dzeko ha però una motivazione in più in questa insolita estate calcistica.

Roma, Dzeko insegue un record

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il centravanti di Sarajevo vuole ritagliarsi un posto ancora più importante nella storia della Roma. Con la maglia giallorossa ha segnato finora la bellezza di 102, gliene mancano altre 9 per arrivare alla stessa quota di un attaccante che ha scritto altre pagine storiche del club come Amadeo Amadei, che si trova a 111 gol. Una rincorsa che magari potrebbe concludersi già in questa stagione, un motivo in più per Dzeko per trovare la via della rete.

