Roma-Sampdoria, la lista dei calciatori convocati da Fonseca

Roma-Sampdoria, ecco i calciatori convocati da Fonseca per la prima partita dopo la sosta per l’emergenza coronavirus: fuori Pau Lopez.

La Roma ha comunicato la lista dei 24 calciatori convocati per la partita di stasera contro la Sampdoria in programma a porte chiuse allo stadio Olimpico a partire dalle 21:45.

Ecco la lista: Cardinali, Fuzato, Mirante, Zappacosta, Smalling, Kolarov, Fazio, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola, Ibanez, Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan, Dzeko, Under, Kalinic, Carles Perez, Kluivert.

Oltre a Pau Lopez e Zaniolo, infortunati, non c’è Juan Jesus protagonista nei giorni scorsi di un discusso post sui social.

Fuori anche Santon e Cetin per scelta tecnica.

⚡️ I CONVOCATI ⚡️ 📄 Ecco i 24 giallorossi a disposizione di @PFonsecaCoach per #RomaSamp di questa sera#ASRoma pic.twitter.com/3CueG95BF3 — AS Roma (@OfficialASRoma) June 24, 2020

Roma-Sampdoria, le probabili formazioni

Nella Sampdoria in attacco non c’è Quagliarella, alle prese con qualche acciacco. L’allenatore Ranieri, ex giallorosso, imposterà una squadra abbastanza difensiva affidandosi in attacco alle giocate di Gabbiadini.

Nella Roma invece Fonseca ha parecchi dubbi. In porta giocherà Mirante, a destra la scelta del tecnico potrebbe ricadere ancora su Bruno Peres, con Zappacosta in panchina. A centrocampo possibile staffetta tra Cristante e Diawara. Dzeko è sicuro del posto, dietro di lui le opzioni sono molteplici. A destra potrebbe giocare Perez, ma Under e Kluivert spingono. Discorso simile a sinistra, con Mkhitaryan che non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Fazio (Ibanez), Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Perez, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Sampdoria (3-5-2): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley; Depaoli, Vieira, Ekdal, Jankto, Murru; Gabbiadini, La Gumina.

