Roma-Sampdoria, Dzeko: “Siamo carichi, abbiamo bisogno di vincere”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Sampdoria la parola passa ad uno dei giocatori giallorossi più rappresentativi, ovvero Edin Dzeko. Il bosniaco è arrivato a quota 102 reti con la maglia della Roma e insegue nella speciale classifica dei bomber Amadei, arrivato a quota 111.

Il bosniaco sarà ovviamente titolare nell’undici di Fonseca e sarà chiamato al compito di scardinare la difesa blucerchiata, che sicuramente mister Ranieri, da grande stratega quale è, avrà impostato alla perfezione.

“Finalmente si ricomincia e siamo contenti – ha detto Dzeko ai microfoni di Roma TV – siamo preparati e molto carichi e speriamo di far bene in campo oggi”. La partita dell’Olimpico si giocherà a porte chiuse e l’assenza del pubblico sarà senz’altro un handicap per una Roma abituata ad essere sostenuto dal calore del tifo.

Dzeko parla del pubblico e della rosa larga

“Sarà molto diverso, soprattutto nel nostro stadio – conferma Dzeko – I nostri tifosi ci mancheranno, ma dobbiamo dare tutto anche se lo stadio sarà vuoto, perché abbiamo bisogno di vincere”. Finora Dzeko è stato uno dei giocatori più utilizzati da Fonseca, che a lui non rinuncia quasi mai. Ma viste le tante gare ravvicinate ci sarà davvero bisogno di tutto.

“La rosa lunga ci aiuta, noi siamo una squadra che ha tanti elementi che possono giocare. Se qualcuno non è pronto o stanco c’è un altro che ha altrettanta qualità. E questo sicuramente ci può aiutare, in questo momento nel quale si gioca ogni 3-4 giorni” ha detto il centravanti giallorosso.

