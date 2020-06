Roma-Sampdoria, Fienga: “L’obiettivo è entrare in Champions”

Per la Roma è tempo di scendere finalmente in campo dopo la lunga pausa. Tra qualche minuto i giallorossi saranno protagonisti all’Olimpico per affrontare la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri.

Un match molto importante per i giallorossi, che sognano ancora di tornare in corsa per il quarto posto. Conquistare la prossima Champions League sarebbe fondamentale sia dal punto di vista sportivo che ovviamente anche da quello economico, visti gli introiti che può garantire.

A parlare ai microfoni di Sky Sport è stato il Ceo della Roma Guido Fienga, da poco investito anche della gestione sportiva dopo la sospensione di Petrachi

Roma, le parole di Fienga

La sua Roma è pronta a tornare in campo dopo una lunga sosta. “I ragazzi sono stati perfetti durante la quarantena, a casa hanno seguito programmi di allenamento. C’è sempre stata concentrazione massima e la rosa ora è praticamente al completo. Ripartiamo con l’obiettivo di entrare in Champions League”.

Fienga ha “dribblato” la domanda riguardo la questione societaria della Roma. “Ora stiamo pensando solo al campionato e siamo a 6 punti dall’Atalanta, pensiamo solo a scavalcarli e tutti, la dirigenza e l’allenatore, sono compatti per questo obiettivo” ha detto il Ceo.

Fienga ha anche parlato della permanenza nella capitale di Pellegrini e Zaniolo. “Li tratteniamo con un progetto che soddisfa tutti i campioni che abbiamo in rosa” dice il dirigente della Roma, che ha parlato anche di Smalling e Mkhitaryan confermando che “non è un mistero che ci piacerebbe tenerli”,

