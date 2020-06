Roma-Sampdoria, le formazioni UFFICIALI: le scelte di Fonseca

Tutto pronto per la partita Roma-Sampdoria, valida per la 27esima giornata di serie A, che si giocherà questa sera alle ore 21.45. Le formazioni ufficiali.

Quello dell’Olimpico, che si giocherà a porte chiuse, è chiaramente una partita da vincere per i giallorossi. L’obiettivo è quello di rosicchiare dei punti all’Atalanta per tornare a lottare per il quarto posto. Di contro i blucerchiati allenati dall’ex Claudio Ranieri, tecnico che ha una grande esperienza e proverà a dare un dispiacere ai giallorossi.

Sono stati tanti i ballottaggi della vigilia per Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso di fatto ha dovuto rinunciare solo a Pau Lopez e Zaniolo, fuori per infortunio. Nell’elenco dei convocati non sono finiti per scelta tecnica invece Cetin e Santon. Sampdoria senza il suo asso Quagliarella.

Alla fine ci sono comunque diverse novità nell’undici titolare della Roma. L’allenatore ha infatti scelto di dare fiducia a Ibanez al fianco di Smalling in difesa. Per lui sarà la prima presenza in giallorosso. Perez e Mkhitaryan saranno i due esterni offensivi, ma la notizia è che Pastore giocherà come trequartista alle spalle di Dzeko. A destra Bruno Peres vince il ballottaggio con Zappacosta. Ecco dunque le scelte dei due allenatori.

Roma-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Smalling, Ibanez, Kolarov; Veretout, Diawara; Perez, Pastore, Mikhtaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini. Allenatore: Ranieri

