Roma-Sampdoria, le probabili formazioni: rebus trequarti

Sta per arrivare l’atteso momento di Roma-Sampdoria, match valido per la 27esima giornata di serie A che si giocherà questa sera, mercoledì 24 giugno, con fischio d’inizio alle 21.45.

Tanta curiosità attorno alle probabili formazioni di questa sfida, soprattutto in casa giallorossa dove le alternative non mancano di certo a Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese e i suoi ragazzi dovranno fare di tutto per cercare di strappare il quarto posto dalle mani dell’Atalanta. Una missione che però non si preannuncia affatto semplice per la Roma. Nel frattempo bisogna iniziare con il piede giusto battendo i blucerchiati, allenati dall’ex Claudio Ranieri.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, ufficiale: Pedro firma con il Chelsea>

In casa Sampdoria in avanti non c’è Quagliarella, alle prese con qualche acciacco. Ranieri imposterà una squadra abbastanza difensiva affidandosi in avanti alle giocate di Gabbiadini. Tanti dubbi da sciogliere in casa giallorossa, con Paulo Fonseca che tranne Pau Lopez e Zaniolo ha a disposizione tutto l’organico.

In porta giocherà Mirante, a destra la scelta del tecnico potrebbe ricadere ancora su Bruno Peres, con Zappacosta in panchina. A centrocampo possibile la staffetta tra Cristante e Diawara. Se in avanti ci sarà sicuramente Dzeko, dietro di lui le opzioni sono davvero tantissime. A destra potrebbe giocare Perez, ma Under e Kluivert spingono. Discorso simile a sinistra, con Mkhitaryan che non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina.

Roma-Sampdoria, le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Fazio (Ibanez), Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Perez, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Sampdoria (3-5-2): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley; Depaoli, Vieira, Ekdal, Jankto, Murru; Gabbiadini, La Gumina.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, il Milan si inserisce per Schick

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!