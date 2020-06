Mancano sempre meno ore al fischio d’inizio di Roma-Sampdoria, sfida in calendario in serie A questa sera, mercoledì 24 giugno, alle 21.45. Un match che i giallorossi devono vincere a tutti i costi per alimentare il sogno del quarto posto, attualmente nelle mani dell’Atalanta.



Tranne Pau Lopez e Zaniolo, il tecnico ha praticamente tutta la rosa a disposizione. Giocatori da gestire nel migliore dei modi considerando che ci saranno tanti impegni ravvicinati da affrontare. Anche per questo motivo la probabile formazione giallorossa è un vero e proprio rebus.

Roma-Sampdoria, Mancini può rimanere fuori

Uno dei tanti nodi da sciogliere per il tecnico portoghese è quello relativo alla presenza in campo di Gianluca Mancini. Secondo Il Corriere dello Sport infatti il difensore centrale potrebbe rimanere fuori da questa sfida. Sente infatti ancora dolore al gomito e ovviamente in questo caso non sarebbe rischiato. Dunque al suo posto dovrebbe giocare, almeno dall’inizio, Fazio.

Mancini non sarebbe il solo giocatore che Fonseca potrebbe mandare inizialmente in panchina. L’allenatore infatti potrebbe anche decidere di non far partire Lorenzo Pellegrini nell’undici titolare, considerati gli affaticamenti muscolari che il centrocampista ha avuto negli ultimi tempi.

Scelte difficili per il tecnico, che sa bene quanto sia delicata questa ripartenza per la Roma. Ci vorrà tempo per ritrovare la condizione migliore e nello stesso tempo bisognerà evitare gli infortuni. Servirà tutta la rosa per rincorrere il quarto posto.

