Voti Roma-Sampdoria 2-1, Dzeko determinante

Roma-Sampdoria, match valido per la 27esima giornata di serie A, si è conclusa con il risultato di 2-1. Ecco i voti del match.

Dopo che la Roma aveva collezionato già diverse occasioni per segnare, nel primo tempo la Sampdoria trova il gol del vantaggio con Gabbiadini, che approfitta di una leggerezza di Diawara e porta in vantaggio gli ospiti. La Roma reagisce e trova il gol del pareggio al 31′ con un siluro di Veretout, ma l’arbitro annulla con il VAR per un tocco di gomito di Perez. Al riposo la Sampdoria è in vantaggio.

Nella ripresa al 15′ Fonseca opera tre cambi e il neoentrato Pellegrini serve un assist al bacio per Dzeko che firma la rete dell’1-1 con una bella girata. Poco dopo Kolarov colpisce un palo. Fonseca si gioca anche le carte Under e Kalinic, ma è ancora Dzeko a regalare alla Roma la rete del sorpasso. Pallone alto di Cristante sul quale il bosniaco si coordina alla perfezione e mette nel sacco.

Roma-Sampdoria, i voti

Roma (4-2-3-1): Mirante 6; Bruno Peres 6 (61′ Zappacosta 6), Smalling 5, Ibanez 5, Kolarov 6.5; Veretout 7, Diawara 5 (61′ Cristante 6.5); Perez 6 (72′ Under sv), Pastore 5 (61′ Pellegrini 7), Mikhtaryan 6.5 (85’Kalinic sv); Dzeko 8. Allenatore: Fonseca

Sampdoria (4-5-1): Audero 7; Bereszynski 5, Tonelli 5.5, Yoshida 5.5, Augello 6 (81′ Murru sv); Depaoli 6, Thorsby 6, Ekdal 6, Linetty 6 (70′ Ramirez sv), Jankto 6 (63′ Leris 6); Gabbiadini 6.5 (63′ Bonazzoli 6). Allenatore: Ranieri

Arbitro: Calvarese di Teramo

Reti: 11′ Gabbiadini, 64′ Dzeko, 85′ Dzeko

Ammoniti: Jankto, Bereszynski, Mkhitaryan

