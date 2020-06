Calciomercato Roma, l’annuncio di Vertonghen sul suo futuro

Calciomercato Roma, il difensore belga Vertonghen ha confermato il suo addio al Tottenham a fine stagione, che il suo futuro non sarà all’Ajax e che sta trattando con numerosi club.

Il difensore del Tottenham Vertonghen è un possibile obiettivo della Roma per la prossima stagione. Gli ultimi arrivati dalla Premier League, Smalling e Mkhitaryan, hanno fatto bene finora e dal campionato inglese arriverà anche Pedro del Chelsea. Lo spagnolo arriverà a parametro zero e in scadenza di contratto c’è anche Vertonghen su cui c’è una folta concorrenza.

Lo stesso difensore ha parlato del suo futuro in un’intervista rilasciata a Sporza.

Calciomercato Roma, le parole di Vertonghen

Vertonghan ha fatto il punto sul suo futuro parlando così a Sporza: “Oveermars ha detto che non tornerò all’Ajax. Non sono deluso per questo, era una cosa nota già da molto tempo. Ora è diventata anche pubblica, mi dispiace soltanto che sia stato detto in modo così esplicito. Posso soltanto dire che l’Ajax sarà sempre un club speciale per me, ma la realtà dei fatti è che non abbiamo mai discusso per un futuro insieme. Ho già dichiarato tempo fa che non volevo competere con il mio caro amico Daley Blind, che sta facendo molto bene”.

Inevitabile poi la domanda sul suo futuro. Non sarà all’Ajax e nemmeno al Tottenham. Dove andrà a giocare il forte difensore della nazionale belga? “Sul mio futuro attualmente non posso dire molto di preciso. C’è abbastanza movimento, ci sono in corso delle trattative. La maggior parte dei club interessati aspetta che le attuali competizioni siano finite e di essere sicuri di incassare i soldi dei diritti televisivi”.

Per quanto riguarda la Roma, un’eventuale qualificazione in Champions League sarebbe sicuramente d’aiuto per portare a termine la trattativa.

