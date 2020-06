Calciomercato Roma, nuova strategia in mediana: spunta lo scambio

Calciomercato Roma, cambiano le strategie per il centrocampo. Il sacrificato potrebbe essere Diawara e non più Cristante: oltre all’interesse del Tottenham che la possibilità di uno scambio con l’Arsenal.

Le trattative di calciomercato in corso in vista della prossima stagione risentono inevitabilmente di quello che accade nei campi di gioco. Se da una parte gli obiettivi in campionato (qualificazione in Champions League o meno per alcune squadre, retrocessione o salvezza per altre) sanciranno cambi di paradigma, anche gli infortuni di gioco fanno una loro parte. Ad esempio il ko di Mandragora, calciatore dell’Udinese vittima della rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro, hanno fatto tramontare l’ipotesi dello scambio tra Roma e Juventus. La Juventus, che procederà comunque al riacquisto di Mandragora dall’Udinese, per ovvi motivi non potrà più proporlo alla Roma in cambio di Cristante. E a questo punto potrebbero cambiare anche le strategie della Roma in mezzo al campo.

Calciomercato Roma, derby Tottenham-Arsenal per Diawara

Se non ci sarà il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin, è ormai risaputo che andrà fatto qualche sacrificio in sede di calciomercato in uscita. E così, cercando a tutti i costi di trattenere Pellegrini e Zaniolo, altre cessioni prima non preventivate non si possono più escludere a priori. Oltre a Pau Lopez, un altro calciatore che a un anno dal suo arrivo potrebbe cambiare subito aria è Diawara.

Per il centrocampista ex Napoli come riporta Il Messaggero c’è l’interesse del Tottenham, ma non è il solo club di Premier League interessato. L’Arsenal – che farà delle profonde modifiche al centrocampo nella prossima stagione e sta cercando due nuovi centrali – potrebbe sondare il terreno. E così salta fuori la possibilità di uno scambio, dal momento che l’Arsenal è proprietario del cartellino di Mkhitaryan, che la Roma vuole confermare dopo il prestito su indicazione di Fonseca.

L’ipotesi preferita dai due club resta quella dello scambio tra Kluivert e Mkhitaryan, fermo restando la distanza sulle valutazioni. La Roma vorrebbe un conguaglio economico in suo favore, i Gunners non ci stanno e valutano l’armeno 30 milioni di euro.

