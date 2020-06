Verso Milan-Roma, Fonseca può sfruttare il turn over

Qualche ora di relax e poi la Roma dovrà tornare a lavorare sodo perché la prossima partita non è poi cosìd distante. I giallorossi infatti dovranno scendere in campo già domenica pomeriggio per affrontare a San Siro il Milan.

Sarà un’altra partita da dover vincere a tutti i costi, visto che davanti l’Atalanta continua inesorabilmente nella sua marcia. Gli orobici sono riusciti a mettere al tappeto anche la Lazio in rimonta confermando di essere una squadra davvero forte. Il quarto posto insomma resta complicato, ma la Roma ha il dovere di crederci fino in fondo.

Fonseca dovrà essere bravo nel far sì che il suo gruppo riesca a migliorare le condizioni fisiche, ma anche la risposta data contro la Sampdoria, con una vittoria arrivata nel finale, fa dormire sonni tranquilli ai tifosi. Giocando la squadra ritroverà lo smalto dei giorni migliori, ma nel frattempo non si devono lasciare punti per strada.

Roma, contro il Milan si cambia?

I giallorossi sembrano avere una arma in più rispetto anche ad altre squadre più quotate della serie A, ovvero una grande ampiezza della rosa. Tante le alternative per Fonseca in tutti i reparti, e questo potrebbe essere sfruttato al meglio in queste settimane, considerati i tanti impegni.

Contro il Milan è probabile allora che il tecnico portoghese della Roma cambi qualcosa. In difesa ad esempio potrebbe rivedersi Mancini, a centrocampo Diawara non è apparso al meglio e Pastore pure ha faticato.



