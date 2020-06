Edin Dzeko continua nella sua scalata. Sempre più determinante il bosniaco per le sorti della Roma e lo ha dimostrato che mercoledì sera, con una doppietta che ha regalato i tre punti contro la Sampdoria.

Impossibile pensare oggi ad una formazione giallorossa senza il bomber di Sarajevo, catalizzatore del gioco di Fonseca e anche uomo gol. I tifosi sono davvero in estasi dopo le ultime reti, che gli consentono di ritagliarsi un posto sempre più importante nella storia del club.

⚽️ E con questo gol @EdDzeko ha raggiunto una leggenda giallorossa: Pedro Manfredini 👏👏👏 I due sono ora insieme al 5° posto tra i migliori marcatori della storia dell'#ASRoma a quota 104 💛❤️ pic.twitter.com/NkZoJYMdZl — AS Roma (@OfficialASRoma) June 24, 2020

Roma, Dzeko agguanta Manfredini

Con le due reti messe a segno contro la Sampdoria infatti Edin Dzeko è arrivato a quota 104 reti segnate con la maglia giallorossa, raggiungendo una leggenda come Pedro Manfredini. Il bosniaco insomma è destinato a rimanere negli annali della società, oltre che nel cuore dei tifosi. E la sua rincorsa non è finita, perché il podio non è molto lontano. Davanti a lui ci sono rimasti infatti solo Amadeo Amadei e, più distante, Roberto Pruzzo. Obiettivi raggiungibili. Soltanto Totti difficilmente potrà essere scalzato dalla sua leadership viste le ben 307 reti segnate.



